The freed quartet Lambesc, 2 octobre 2021, Lambesc.

The freed quartet 2021-10-02 20:30:00 20:30:00 – 2021-10-02 21:15:00 21:15:00 Place des Etats Généraux Espace Sévigné

Lambesc Bouches-du-Rhône

Désireux de balayer toutes les frontières que l’on a bien voulu installer entre les mondes de la musique « savante » et du jazz, des musiques écrites et improvisées, des langages traditionnels et contemporains, ces quatre musiciens ont choisi d’échanger leurs compétences.

Partant de Georges Gershwin, créateur de génie, aux confins du jazz et de la tradition symphonique classique, « The Freed quartet » parcourt les chemins du jazz pour notre plus grand plaisir…

Quatuor de saxophones résolument atypique puisqu’il rassemble deux personnalités du saxophone dit « classique » et deux saxophonistes confirmés du jazz.

+33 4 42 17 02 96

