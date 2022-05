The Frame, 6 mai 2022, .

The Frame

2022-05-06 – 2022-05-06

S’asseoir et observer le flot qui défile, son petit lot de surprises, sa myriade de personnages, la magie de l’infra-ordinaire, en somme [ The Frame ] propose de s’installer devant la vie urbaine qui passe afin de l’observer.



Une proposition pleine d’humanité et un dispositif scénique astucieux qui nous invitent à porter un autre regard sur le quotidien de nos concitoyen·ne·s et donc sur nous-mêmes !



Un Frame, selon electrico 28 : l’espace visible entre les bâtiments d’une rue lorsqu’on la regarde depuis une rue transversale, créant un effet d’apparition et de disparition de la vie quotidienne comme s’il s’agissait d’une scène.



Durée : 50mn

Performance sur le Cours Mirabeau du collectif Eléctrico 28 qui invite avec beaucoup de malice à prendre le temps, au cœur de l’agitation citadine.

