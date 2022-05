The Fox in the basement

The Fox in the basement, 30 juin 2022, . The Fox in the basement

2022-06-30 21:00:00 21:00:00 – 2022-06-30 00:00:00 00:00:00 EUR The Fox in the basement est un duo folk-punk engagé depuis 2018.

En 2019, après quelques concerts en Suisse le groupe part sur la route de

l’Angleterre et sort son premier album « Love & Proletarian songs »

(disponible chez Road Sweet Road Records). dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville