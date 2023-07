Cet évènement est passé The Forest of the Soul – Irene Kung EXPOSITION Académie du Climat Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris The Forest of the Soul – Irene Kung EXPOSITION Académie du Climat Paris, 12 juillet 2023, Paris. Du mercredi 12 juillet 2023 au vendredi 28 juillet 2023 :

.Tout public. gratuit

Venez découvrir dans cette exposition l’univers d’Irene Kung, photographe Suisse, qui sublime la Nature et les arbres à travers ses photographies. DERNIERS JOURS Irene Kung a recentré son travail en 2010 autour de la nature et plus particulièrement des arbres: « J’aime représenter les arbres comme dans un rêve. Tout ce qui est imaginable peut être rêvé, mais même le rêve le plus inattendu est un rébus qui cache un désir, ou son inverse, une peur.

Parfois, les rêves nous rappellent ce qui est vraiment important pour nous. Ce sont les arbres qui génèrent la vie, ils produisent de l’oxygène, ils sont une protection contre la pollution, ils constituent un élément essentiel dans l’atténuation du réchauffement climatique et, ils produisent les fruits !

Pour moi ils sont encore plus que tout cela. J’ai rêvé d’ un arbre seul sur une colline. Il se tient seul, comme un grand solitaire. Il résiste et lutte pour s’accomplir lui-même selon ses lois. Rien n’est plus impressionnant qu’un bel arbre solitaire et fort. Ils nous enseigne la loi essentielle de la vie. Lorsque vous vous sentez seul ou triste, serrez un arbre dans vos bras. Il vous apprendra à rester immobile et à avoir confiance en toute sécurité, les yeux fermés, sans crainte. Cela vous montrera que c’est bien d’être ce que vous êtes, rien d’autre » Irene Kung Letourdunmonde est l’association productrice de la Biennale Photoclimat. ☕️ La Buvette de l’Académie est ouverte du mercredi au samedi de 11h à minuit !

Au déjeuner, venez déguster des plats végétariens, de saison et ultra locaux cuisinés par Bande de Cheffes. Au goûter, des gâteaux et pâtisseries et en soirée des petits plats à partager. À toute heure, bières, vins, boissons chaudes et fraîches ! Recevez notre programme hebdomadaire Académie du Climat 2 place Baudoyer 75004 Paris Contact : https://www.academieduclimat.paris/evenements/exposition-the-forest-of-the-soul-irene-kung/

Irene Kung Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Académie du Climat Adresse 2 place Baudoyer Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Académie du Climat Paris

Académie du Climat Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/