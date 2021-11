Carnoux-en-Provence La cave à Jazz de la Cremaillère Bouches-du-Rhône, Carnoux-en-Provence The Fola Bergères La cave à Jazz de la Cremaillère Carnoux-en-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

SYNOPSIS Première partie Dans un club, un quartet de jazz est interrompu par une nouvelle venue, Yelena, chanteuse embauchée pour créer un nouveau spectacle de cabaret. Le groupe, au départ opposé à l’idée, donne sa chance à la chanteuse… Dans le même temps, ils découvrent que la femme de ménage du club, est une « tap dance » (claquettes) accomplie. Les musiciens l’invitent à se joindre à eux ! Le nouveau groupe se sépare sur un dernier morceau, mais en fait préparent un vrai spectacle de cabaret. Yelena les a convaincus. Deuxième partie L’orchestre arrive à New York, ils ont monté un vrai spectacle cabaret, où les musiciens/danseurs/chanteurs sont grimés ou maquillés, habillés avec queue de pie et chapeau haut de forme. Que le spectacle commence ! Les acteurs Yelena Babec Lead Vocal Isabelle Gastaldi Tap Dance, Vocal Eric Turpin Trompette, Vocal, Tap Dance Jean Paul Artero Contrebasse Théo Le Van Piano Claude Mennillo Batterie Concert + 1 boisson 20€ Diner Concert (hors boissson) 40€ (entrée/plat/dessert) Reservations 04 42 73 71 52 ♫JAZZ♫ La cave à Jazz de la Cremaillère 4, rue Tony Garnier 13470 Carnoux Carnoux-en-Provence Bouches-du-Rhône

