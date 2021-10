Paris Petit Bain île de France, Paris The Fleshtones + guest Petit Bain Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

The Fleshtones + guest Petit Bain, 16 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 16 novembre 2021

de 20h à 22h45

payant

Petit Bain présente : The Fleshtones ! Depuis leur création en 1976 dans le Queens, à New York, ils ont perpétué leur propre marque de SUPER ROCK, un amalgame frénétique de garage punk et de soul, ponctué par le bigbeat, et qui se cristallise avec une majesté spectaculaire sur scène, leur sens du show les ayant maintenus sur la route pendant plus de quarante ans, adorés par un public dont l’amour pour eux frise la ferveur religieuse Concerts -> Électronique Petit Bain 7 port de la Gare Paris 75013

6 : Quai de la Gare (379m) 14 : Bibliothèque François Mitterrand (586m)

Contact :Petit Bain 0180484981 contact@petitbain.org https://petitbain.org/ https://www.facebook.com/events/874609933420912/?active_tab=about Concerts -> Électronique Musique

Date complète :

2021-11-16T20:00:00+01:00_2021-11-16T22:45:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Petit Bain Adresse 7 port de la Gare Ville Paris lieuville Petit Bain Paris