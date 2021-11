Paris Petit Bain Paris The Fleshtones + Dynamite Shakers Petit Bain Paris Catégorie d’évènement: Paris

The Fleshtones + Dynamite Shakers

Petit Bain, le mardi 16 novembre à 20:00

Petit Bain, le mardi 16 novembre à 20:00

▂ The Fleshtones Depuis leur création en 1976 dans le Queens, à New York, ils ont perpétué leur propre marque de SUPER ROCK, un amalgame frénétique de garage punk et de soul, ponctué par le bigbeat, et qui se cristallise avec une majesté spectaculaire sur scène, leur sens du show les ayant maintenus sur la route pendant plus de quarante ans, adorés par un public dont l’amour pour eux frise la ferveur religieuse ? à écouter : [https://www.youtube.com/watch?v=CNoTL062nhs](https://www.youtube.com/watch?v=CNoTL062nhs) ▂ Dynamite Shakers Ne vous fiez pas aux apparences. Sous leurs airs de ne pas y toucher, les quatre gueules d’ange des Dynamite Shakers (19 ans au compteur) ont bien digéré sept décennies de rock’n’roll. Sur scène, leurs tenues tirées à quatre épingles ne parviennent pas à contenir une énergie et une tension qui contaminent invariablement l’auditoire. Mais ce qui frappe, c’est la maîtrise insolente avec laquelle ils ressuscitent la frénésie d’un garage rock décidément immortel.

https://bit.ly/TheFleshtones_PetitBain

2021-11-16T20:00:00 2021-11-16T23:00:00

