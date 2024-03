The Flat Frogs Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence, mercredi 24 janvier 2024.

The Flat Frogs ♫♫♫ Mercredi 24 janvier, 20h00 Le 3C Café culturel citoyen

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-24T20:00:00+01:00 – 2024-01-24T22:00:00+01:00

Fin : 2024-01-24T20:00:00+01:00 – 2024-01-24T22:00:00+01:00

The Flat Frogs est un groupe acoustique qui revisite à sa manière les vieux blues et ragtime du siècle dernier jusqu’à nos jours en passant par le folk et la country des sixties/seventies.

Un son roots mais un jeu élaboré qui accompagne la chanteuse lead américaine dont ces chansons font partie de ses racines musicales ainsi que ses propres compositions qui complètent cette tradition musicale.

Flora / voix

Didier / Guitare acoustique et voix

David / Lapsteel

Yann / Contrebasse

Le 3C Café culturel citoyen 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur