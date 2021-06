THE FESTI’OUFF Celles-sur-Plaine, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Celles-sur-Plaine.

THE FESTI’OUFF 2021-07-31 18:00:00 18:00:00 – 2021-07-31 Brasserie du Pays des Lacs 1 Lajus

Celles-sur-Plaine Vosges

Cet été, l’association Lai Scie Kon Frair.Comme présente The Festi’Ouff à la Brasserie des Lacs.

Au programme, des concerts avec Tres Hombres, ZZTop revival, The Curve et Beyond Remains.

Restauration, buvette et Cosmic Dance Mobile sur place.

Réservation fortement conseillée par mail, à la brasserie ou sur les marchés de Raon l’Etape, Rothau, Pierre-Percée, Saint-Blaise la Roche et Saint-Dié-des-Vosges.

thefestiouff@orange.fr

Lai Scie Kon Fraire