THE FATHER raconte la trajectoire intérieure d’un homme de 81 ans, Anthony, dont la réalité se brise peu à peu sous nos yeux. Mais c’est aussi l’histoire d’Anne, sa fille, qui tente de l’accompagner dans un labyrinthe de questions sans réponses. Séance du Vendredi 18 et Mardi 22 en VO et le samedi 19 en VF [VOIR LA BANDE ANNONCE](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589900&cfilm=273981.html)

Tarifs habituels

De Florian Zeller – Avec Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss – Drame – 26 Mai 2021 – 1h38 Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-18T20:00:00 2021-06-18T21:40:00;2021-06-19T17:00:00 2021-06-19T18:40:00;2021-06-22T20:00:00 2021-06-22T21:40:00

