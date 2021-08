Erquy Cinéma d'Erquy Côtes-d'Armor, Erquy The Father Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

The Father Cinéma d’Erquy, 19 août 2021, Erquy. The Father

Cinéma d’Erquy, le jeudi 19 août à 20:30

Durée : 1h 38min Réalisateur : Florian Zeller Interprètes : Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss, Imogen Poots, Rufus Sewell **Synopsis** : THE FATHER raconte la trajectoire intérieure d’un homme de 81 ans, Anthony, dont la réalité se brise peu à peu sous nos yeux. Mais c’est aussi l’histoire d’Anne, sa fille, qui tente de l’accompagner dans un labyrinthe de questions sans réponses. drame (coup de coeur) VOST Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-19T20:30:00 2021-08-19T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu Cinéma d'Erquy Adresse 1 rue du chemin vert,22430 erquy Ville Erquy lieuville Cinéma d'Erquy Erquy