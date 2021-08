Saint-Pierre-de-Maillé La distillerie de St-Pierre-de-Maillé Saint-Pierre-de-Maillé, Vienne The Fat Bastard Gang Band (balkan electro world) en concert La distillerie de St-Pierre-de-Maillé Saint-Pierre-de-Maillé Catégories d’évènement: Saint-Pierre-de-Maillé

Vienne

le vendredi 6 août à 20:00

THE FAT BASTARD GANG BAND (Balkan elektro world) Satirique, coloré, explosif et sans frontière, The Fat Bastard Gang Band est un groupe composé de 7 musiciens lyonnais. Puisant leurs inspirations dans les musiques traditionnelles d’influences balkaniques, méditerranéennes, parfois sud-américaines, africaines, indiennes, américaines, le groupe métisse, mélange, aromatise sa musique de multiples épices en cherchant à chaque fois à la “moderniser” pour la rendre universelle et accessible à tous, ceci par l’utilisation de samples, de boucles, de sons électroniques.

Participation libre (chapeau pour les artistes) + adhésion à l’association

En collaboration avec Distill’actions La distillerie de St-Pierre-de-Maillé 14 route de vicq, 86260 Saint pierre de maillé Saint-Pierre-de-Maillé Vienne

2021-08-06T20:00:00 2021-08-06T23:00:00

