Montreuil La Marbrerie Montreuil, Seine-Saint-Denis The Fantasy Orchestra : Ramble On La Marbrerie Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

The Fantasy Orchestra : Ramble On La Marbrerie, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Montreuil. The Fantasy Orchestra : Ramble On

La Marbrerie, le samedi 3 juillet à 20:30

Préparez-vous à : – laisser notre section rythmique danser sur vos coups de soleil – planer à travers un ciel rempli de soleil avec nos cuivres de vacances – vous baigner dans un océan aqua marina avec notre chœur de sirènes – flotter dans un rêve apaisant sur une toile de cordes envoûtantes Les incroyables Ray Bartok – le plus élégant duo surf-psych du monde – en première partie ! Un apéro végétarien sera proposé, tout en gardant les mesures de sécurité et de distanciation, of course. ▬▬ PROGRAMME ▬▬ Après la sortie de leur album loué par la critique internationale, « The Bear And Other Stories », le Fantasy Orchestra est de retour à la Marbrerie ! Une chorale, des cordes, des bois, des cuivres, des guitares, des percussions et des chanteurs solistes, vous éblouiront avec leur déguisements en couleurs et leur énergie contagieuse (métaphoriquement parlant !) Un super moment à passer avec tous les membres de la famille des plus petits au plus grands.

10€ en prévente / 12€ sur place

Une soirée pour célébrer les vacances en famille. Promenez-vous avec le Fantasy Orchestra dans son tour du monde en visitant une pléthore de destinations estivales ! La Marbrerie 21 rue Alexis Lepère 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T20:30:00 2021-07-03T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Étiquettes évènement : Autres Lieu La Marbrerie Adresse 21 rue Alexis Lepère 93100 Montreuil Ville Montreuil lieuville La Marbrerie Montreuil