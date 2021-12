Saint-Chamond MJC de Saint-Chamond Loire, Saint-Chamond The Famous Band MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond Catégories d’évènement: Loire

Saint-Chamond

The Famous Band MJC de Saint-Chamond, 12 mars 2022, Saint-Chamond. The Famous Band

MJC de Saint-Chamond, le samedi 12 mars 2022 à 20:30

Pour leur plaisir et le vôtre, ils reprennent les Beatles, Rolling Stones, Creedence Clearwater et bien d’autres…

7€ adh, 10€ ext

Une formation inter générations : cinq musiciens et chanteurs passionnés par le blues, le rock, la country et en particulier la musique des années 60/70. MJC de Saint-Chamond 2a avenue de la libération 42400 saint-chamond Saint-Chamond Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T20:30:00 2022-03-12T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Chamond Autres Lieu MJC de Saint-Chamond Adresse 2a avenue de la libération 42400 saint-chamond Ville Saint-Chamond lieuville MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond