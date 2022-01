The falling Stardust / Amala Dianor Centre culturel Jean-Moulin, 9 avril 2022, Limoges.

Pour la création _The Falling Stardust_, le chorégraphe Amala Dianor, invite au plateau des danseurs et des danseuses virtuoses dans les danses classiques et contemporaines pour se risquer sur un terrain où la rencontre avec son travail les conduira vers une fragilité qui sera la force et l’intérêt de la rencontre. Le chorégraphe modèle une gestuelle épurée de la danse classique, en la dépouillant de l’enveloppe du ballet d’action et en se concentrant uniquement sur la technique brute à l’instar de l’exigence et la rigueur nécessaires à la pratique de la street dance. Amala Dianor, le prince du hip hop, déploie une écriture chorégraphique élégante à la croisée des styles. Chorégraphie : Amala Dianor / Interprètes : Mourad Bouayad, Lucie Dubois, Baptiste Lenoir, Charlotte Louvel, Sandra Mercky, Keyla Ramos, Yukie Spruijt, Jeanne Stuart, Elena Thomas / Scénographie : Clément Debras / Lumières : Xavier Lazarini / Musique : Awir Léon / Régie générale : Nicolas Tallec / Assistanat chorégraphique : Rindra Rasoaveloson [**Billetterie en ligne**](https://indiv.themisweb.fr/0678/fChoixSeance.aspx?idstructure=0678&EventId=116&request=QcE+w0WHSuBBKaPE/qx0NptZZw3YUVuH7yAtRYkMX1YBgwxRAhN7jKBeqqbhzpvjfefcwboaF4Eif33vFYUlAg==&yymm=20220409) **Durée : 1h** **Tarif B : 8€ / 15€ / 20€** **Tout public** Co-production Centres Culturels de Limoges Avec le soutien de l’ONDA (Office National de Diffusion Artistique) Coproduction Théâtre de la Ville – Paris, La Villette, POLE-SUD CDCN Strasbourg, CNDC d’Angers, CCN Nantes, Maison de la danse de Lyon, Festival Montpellier danse 19, Viadanse-CCNBFC de Belfort, scène conventionnée Scènes de pays dans les Mauges, Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig direction Mourad Merzouki dans le cadre de l’Accueil Studio, l’Espace 1789 de Saint-Ouen, scène conventionnée pour la danse, CCM de Limoges scène conventionnée danse, L’Onde théâtre centre d’art. Soutiens à la Création Caisse des dépôts et consignations, Région Pays de la Loire, Ville d’Angers. Production Compagnie Amala Dianor, conventionnée par la DRAC Pays de la Loire, soutenue par la Ville d’Angers et la Région Pays de la Loire. Elle bénéficie depuis 2020 du soutien de la Fondation BNP Paribas. Amala Dianor est artiste associé à la Maison de la danse de Lyon – Pôle européen de création. [https://www.youtube.com/watch?v=wGecvjekKLg&t=4s](https://www.youtube.com/watch?v=wGecvjekKLg&t=4s)

