The Fairy Queen théâtre municipal R. Devos, 24 février 2022, Tourcoing.

The Fairy Queen

du jeudi 24 février 2022 au dimanche 27 février 2022 à théâtre municipal R. Devos

**Cette œuvre féérique est le plus grand succès de Purcell.** Inspiré du Songe d’une nuit d’été, The Fairy Queen est un semi-opéra dont Purcell a composé la musique. Il s’agit d’une forme hybride mêlant habilement théâtre, musique, chant et danse. L’envoûtement de Titania, la reine des fées, sera à l’origine de bien des tourments, pour les couples d’amoureux et pour la troupe d’artisans qui préparent la tragédie Pyrame et Thisbé. Tout cela dans une forêt enchantée peuplée de fées et d’elfes. Après L’Étoile de Chabrier, Jean-Philippe Desrousseaux (mise en scène) et Alexis Kossenko (direction musicale), nous emmènent dans un autre univers tout aussi loufoque, fantaisiste et féérique !

6€ à 45€

Un univers loufoque et fantaisiste nous ouvre ses portes. Inspirée du Songe d’une nuit d’été de Shakespeare, cette œuvre hybride signée Purcell mêle théâtre, musique, chant et danse.

théâtre municipal R. Devos 1 place du théâtre tourcoing Tourcoing Nord



2022-02-24T20:00:00 2022-02-24T23:00:00;2022-02-25T20:00:00 2022-02-25T23:00:00;2022-02-27T15:30:00 2022-02-27T18:30:00