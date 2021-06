Nantes Temple du Goût (Le) Loire-Atlantique, Nantes The Faint House of Yes – Bianca Bondi Temple du Goût (Le) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Bianca Bondi : The Faint House of Yes Avec sa façade pyramidale ornée de mascarons caractéristiques du style baroque nantais, le Temple du goût (18e siècle) est classé monument historique. Avant les comblements de la Loire, les bateaux accostaient sur le quai de l’hôtel particulier pour stocker leurs marchandises dans les entrepôts et boutiques du rez-de-chaussée. Fascinée par la métaphysique, la chimie et les sciences occultes, Bianca Bondi expérimente les effets de matières organiques et synthétiques choisies pour les propriétés physiques, symboliques et énergétiques que diverses cultures ancestrales et pratiques de la magie leur associent. L’artiste réalise des installations immersives, fragiles et oniriques, dans lesquelles des phénomènes de cristallisation et d’érosion naissent de l’application de solutions chimiques sur des objets. S’en dégage le sentiment paradoxal d’une possible régénérescence et d’une inquiétante contamination. Conçus comme des tableaux d’une étrange beauté, ces paysages aux multiples offrandes confirment l’obsession de l’artiste pour les liens qui connectent l’humain aux mondes du vivant et des esprits. Telle une chamane ou une sorcière de notre temps, Bianca Bondi fait du Temple du goût son autel pour un culte inconnu. Bianca Bondi s’inspire de la présence/absence de l’eau dans la ville, de l’activité portuaire du fleuve et des échanges avec d’autres mondes. La cérémonie chimique de « The Faint House of Yes » embaume chaque espace, chacun consacré à une matière protectrice répondant à un besoin primaire : le sel (manger), la cire d’abeille (se protéger), les herbes aromatiques (boire), l’eau (se laver) et la lumière (rêver). Dans le cadre du Voyage à Nantes 2021 (3 juillet au 12 septembre 2021) Temple du Goût (Le) 30 Rue Kervégan Centre-ville Nantes

