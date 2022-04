The Exploited + Panik LTDC + Trash Heaven en concert à La Manufacture Saint-Quentin, 23 avril 2022, Saint-Quentin.

The Exploited + Panik LTDC + Trash Heaven en concert à La Manufacture Saint-Quentin

2022-04-23 20:00:00 – 2022-04-23 22:30:00

Saint-Quentin Aisne

20 Soirée Métal et Chaos

Une soirée punk-métal dans un cadre festif et intime, c’est ce qui vous attend le samedi 23 avril à partir de 20h à la Manufacture à Saint-Quentin, avec 3 groupes dont les mythiques The Exploited. De quoi headbanger jusqu’au bout de la nuit !

The Exploited

Originaire d’Édimbourg, le groupe est né à la fin des années 70. Quelque part entre le punk « gentil » de leurs débuts, et les tendances « trash métal » plus rapides et agressives d’aujourd’hui, la musique de The Exploited vous fera voyager dans le temps. En rébellion et en lutte perpétuelle contre la guerre, la corruption, et la politique, The Exploited chante des paroles anarchico-politico-sociales.

Tarifs : 20€ (plein) /15€ (- de 25 ans) /10€ (adhérents)

La Manufacture

8 rue Paul Codos

Saint-Quentin

+33 3 23 62 36 77

dernière mise à jour : 2022-04-13 par