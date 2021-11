Paris Théâtre de la Ville - Abbesses île de France, Paris The Examination Théâtre de la Ville – Abbesses Paris Catégories d’évènement: île de France

The Examination Théâtre de la Ville – Abbesses, 11 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du 11 au 13 mai 2022 :

mercredi, jeudi, vendredi de 20h à 21h

Deux hommes dans un face-à-face autour de la réalité carcérale.

Directement issu de la réalité, authentique et dramatique, The Examination (L’Examen) est un dialogue à couper le souffle qui creuse une question rarement abordée au théâtre: le système carcéral. Pas facile, le sujet… Mais Willie White s’y connaît. Jeune adulte, il a été incarcéré à plusieurs reprises, avant de trouver sa vocation dans la stand-up comedy. Aussi incarne-t-il ici le détenu, face à l’autorité d’un interrogateur-conférencier, avocat du diable. Autour de vidéos poétiques et percutantes, leurs joutes font surgir des ambiances d’une densité exceptionnelle et révèlent des vérités refoulées. L’intensité dramatique est le fruit d’un travail documentaire minutieux, fort de dizaines d’entretiens avec d’actuels et d’anciens détenus. Du théâtre qui nous fait grandir.

