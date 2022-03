The evolutionary significance of structural variants: Study cases and general framework Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR) Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

The evolutionary significance of structural variants: Study cases and general framework Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR), 25 mars 2022, Rennes. The evolutionary significance of structural variants: Study cases and general framework

Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR), le vendredi 25 mars à 13:00

Abstract : Why and how do variations in the structure of the genome matter for evolution? Alongside general ideas and methods, I will detail two cases: – adaptation and chromosomal inversions in the seaweed fly – speciation and structural variants in the lake whitefish

entrée libre

Séminaire Ecobio présenté par Claire Mérot (CR CNRS – Ecobio) à la salle de conférence de l’OSUR Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR) Campus de Beaulieu, Bâtiment 14B, Salle de conférence Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T13:00:00 2022-03-25T14:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Observatoire des Sciences de l'Univers de Rennes (OSUR) Adresse Campus de Beaulieu, Bâtiment 14B, Salle de conférence Ville Rennes lieuville Observatoire des Sciences de l'Univers de Rennes (OSUR) Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Observatoire des Sciences de l'Univers de Rennes (OSUR) Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

The evolutionary significance of structural variants: Study cases and general framework Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR) 2022-03-25 was last modified: by The evolutionary significance of structural variants: Study cases and general framework Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR) Observatoire des Sciences de l'Univers de Rennes (OSUR) 25 mars 2022 Observatoire des Sciences de l'Univers de Rennes (OSUR) Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine