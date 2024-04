The Essence en concert au Supersonic Records ! Supersonic Records Paris, samedi 7 septembre 2024.

Le samedi 07 septembre 2024

de 19h00 à 22h30

.Public adultes. payant Billet : 18.50 EUR

Entre puissance pure et balades rêveuses, The Essence rappellent les Cure d’antan ou un Pink Floyd postmoderne !

Supersonic Records présente…

The Essence en concert !

Tickets :

POUR LES FANS DE / FOR FANS OF THE CURE, THE SMITHS & TRISOMIE 21

THE ESSENCE

(Post-punk / Rotterdam, NLD)

Leur son unique varie de la puissance pure à des balades rêveuses, changeant, évoluant et rappelant parfois les Cure d’antan ou un Pink Floyd postmoderne.

En tant que groupe live, The Essence a acquis une solide réputation grâce à ses concerts puissants, captivants et passionnés. Formé en 1984, le groupe a signé un contrat avec le label britannique Midnight Music. En 1985, ils sortent leur premier album « Purity », précédé de leur single « Endless Lakes ». Après avoir été tous deux bien accueillis, en particulier aux Pays-Bas et en Allemagne, « The Cat », leur deuxième single, est devenu très populaire à la radio et auprès des DJ’s de clubs.

1987 voit la sortie de l’album suivant, « Monument of Trust », et du single à succès « Mirage ». C’est à ce moment-là que The Essence a commencé à tourner en Europe, se créant un public fidèle en France, en Allemagne, en Espagne, en Suisse et au Royaume-Uni, entre autres.

La popularité du groupe continue de croître avec la sortie de leur troisième album « Ecstasy » en 1988. Le groupe est la tête d’affiche de festivals tels que Les Eurockeennes en France, aux côtés de Texas et Santana. Leur quatrième disque, « Nothing Lasts Forever », un album conceptuel puissant et sombre, est sorti en 1991 et a conquis un public de plus en plus nombreux dans le monde entier, y compris au Japon et aux États-Unis.

1994 marque les 10 premières années du groupe, avec un best of intitulé « Dancing In The Rain » sorti chez Cherry Red Records. Pendant que le groupe travaille sur un nouvel album qui sortira en 1995, ils jouent deux fois au célèbre festival Gothic Wave Treffen de Leipzig en tant que tête d’affiche. C’est en 1995 que sort leur cinquième album studio, » Glow « , sur CNR International Records, qui reçoit un accueil très favorable de la part de la critique et prouve plus que jamais le potentiel original et international du groupe.

Pendant près de quatre décennies, The Essence a prouvé que sa musique résiste à l’épreuve du temps et viendra retrouver son public français au Supersonic Records en Septembre !

ECOUTER

———————————

Samedi 7 Septembre 2024

• Ouverture des portes à 19h

• Bar sur place

• Prévente à 18,50€ / 22€ sur place

• Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal

Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/3E2M6Z5Ze https://fb.me/e/3E2M6Z5Ze https://link.dice.fm/R21e3b67a99c

The Essence en concert au Supersonic Records !