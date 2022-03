THE ENTREPRENEUR by ECNA espace olano Saint-Jean-de-Luz Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Pitchez votre projet dans une vidéo et soumettez la au vote du public pour peut-être être élu/e « The Entrepreneur » ! Les 5 finalistes se répartiront des dotations d’une valeur de 4000 euros. Le porteur de projet remplit le dossier de candidature directement depuis le site : [http://www.reseauecna.com/concours/](http://www.reseauecna.com/concours/), et envoie sa vidéo de présentation du projet, avant le 10 mars 2022 via le service d’envoi de fichiers lourds WeTransfer à [theentrepreneur@reseau-ecna.com](mailto:theentrepreneur@reseau-ecna.com). Le 11 mars, Sélection des 5 finalistes en fonction des votes du Réseau ECNA sur les vidéos youtube publiées en privé. Les finalistes sont accompagné/es dans le montage de leur vidéo de présentation jusqu’au 01 avril. Le 4 avril, publication des vidéos sur youtube et relais sur les réseaux sociaux : votes du public ouverts jusqu’au 13 avril, 23h59 Le 15 avril, annonce des résultats et des gagnants sur facebook live.

Avoir été ou être accompagné/e par le Réseau ECNA

