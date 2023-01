Thé en vrac : Le Gang des Mamies Flingueuses Martillac Martillac Martillac Catégories d’Évènement: Gironde

Gironde Martillac Pour son anniversaire, la troupe de théâtre THE EN VRAC, vous concocte une soirée spéciale où elle présentera sa nouvelle pièce » Le Gang des Mamies Flingueuses, à la recherche du meilleur moyen d’arrondir leur petite retraite ! » d’Angélique Sutty.

Rendez-vous le vendredi 27 janvier à 20 h 30, le samedi 28 janvier à 20 h et le dimanche 29 janvier à 14 h 30 au Pôle Culturel de Martillac.

