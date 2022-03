The Elegant Juke joint Blue Thélonious Café Jazz Club Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

The Elegant Juke joint Blue Thélonious Café Jazz Club, 20 avril 2022, Bordeaux. The Elegant Juke joint Blue

Thélonious Café Jazz Club, le mercredi 20 avril à 19:30

Un RDV exclusif pour des rencontres uniques. Dans l’esprit des cabarets Blues, “Juke Joints”, 4 invités “leader” quittent leur groupe, pour former un quartet de circonstance et d’esprit blues roots. De grandes soirées en perspective, marquées par le sceau de cette rencontre unique et forcément tout aussi explosive que réjouissante. Ce soir : LONJ, Miss Loretta, Mig Toquereau, Bastien Cabezon

8€ / 6€

MUST Blues Thélonious Café Jazz Club 18 rue bourbon Bordeaux Bordeaux Maritime Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-20T19:30:00 2022-04-20T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Thélonious Café Jazz Club Adresse 18 rue bourbon Ville Bordeaux lieuville Thélonious Café Jazz Club Bordeaux Departement Gironde

Thélonious Café Jazz Club Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

The Elegant Juke joint Blue Thélonious Café Jazz Club 2022-04-20 was last modified: by The Elegant Juke joint Blue Thélonious Café Jazz Club Thélonious Café Jazz Club 20 avril 2022 bordeaux Thélonious Café Jazz Club Bordeaux

Bordeaux Gironde