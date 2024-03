THE ECHO Festival: TROPICAL FUCK STORM / MODEL/ACTRIZ Makeda Marseille, vendredi 31 mai 2024.

THE ECHO

La Responsabilité des Rêves (gestionnaire de l’Espace Julien) et les tourneurs Limitrophe Production et Vedettes unissent leurs forces pour donner vie à The Echo, nouveau festival célébrant les musiques curieuses et inventives. A la croisée du rock, de l’électro, de l’expérimental, du post-punk, du classique, le festival se propagera sur Marseille du 31 mai au 2 juin.

TROPICAL FUCK STORM

Formés en 2018 par plusieurs ex-membres de The Drones, les Australiens de Tropical Fuck Storm fusionnent à très haute température art-rock, post-punk et noise-rock. Avec cinq albums à son actif, le groupe révèle cependant son essence en live ! Préparez-vous à une décharge d’énergie chaotique dont vous sortirez chancelant.e.s, sonné.e.s, mais ravi.e.s.

Actualités : Mise en ligne du film ‘Goody Goody Gumdrops’ (un film entre le documentaire et la comédie absurde entrecoupé de live) en intégralité sur YT.

MODEL/ACTRIZ

Model/Actriz c’est un rythme tendu et répétitif, un son mécanique, une voix tantôt douce tantôt sulfureuse, le tout influencé par une forme d’EDM complètement inédite. Le quatuor rock/noise basé à Brooklyn a sorti son premier album ‘Dogsbody’ en 2023. Ils puisent leur inspiration dans le monde qui les entoure, l’art et leurs propres expériences. Sur scène Model/Actriz ne vous propose pas juste un show, mais une expérience collective unique, intime, hors du temps.

Actualité : Premier album ‘Dogsbody’ paru l’année dernière.

_____________________________________________________________

