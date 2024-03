THE ECHO Festival: KING KAMI / TRAE JOLY Makeda Marseille, vendredi 31 mai 2024.

THE ECHO Festival: KING KAMI / TRAE JOLY ♫♫♫ Vendredi 31 mai, 23h30 Makeda 12€

Début : 2024-05-31T23:30:00+02:00 – 2024-06-01T04:30:00+02:00

Fin : 2024-05-31T23:30:00+02:00 – 2024-06-01T04:30:00+02:00

THE ECHO

La Responsabilité des Rêves (gestionnaire de l’Espace Julien) et les tourneurs Limitrophe Production et Vedettes unissent leurs forces pour donner vie à The Echo, nouveau festival célébrant les musiques curieuses et inventives. A la croisée du rock, de l’électro, de l’expérimental, du post-punk, du classique, le festival se propagera sur Marseille du 31 mai au 2 juin.

KING KAMI

Étoile montante de la fertile scène électronique portugaise, King Kami est une productrice et DJ d’origine brésilienne qui vit aujourd’hui à Lisbonne où elle a commencé sa carrière en organisant les soirées ‘Noites Medusa’ mettant à l’honneur les femmes djs et la communauté LGBT. Ses sets explorent les musiques du Brésil, inspirés par le romantisme des synthés et les rythmes du brega mélangés au baile funk et plus récemment à la techno des soirées où elle se rend. En 2022 elle sort son premier titre ‘Vem M Instigar’ avec le collectif Les Yeux Oranges suivit d’un EP de remix (Rosa Pistola, Kelman Duran, …) en 2023. Elle parcourt depuis l’Europe à l’affiche des plus grands festivals comme Sonar, Primavera, Roskilde, HORST, Trans Musicales…

TRAE JOLY

DJ, organisateur de soirées et club-activiste, Trae Joly a pour objectif de contribuer à la promotion de styles de musique peu connus du grand public tout en faisant transpirer sur la piste de danse. Marqué dans son adolescence par le rap et le dancehall, Trae Joly partage avec le public sa passion des rythmes percutants et des basses prononcées. Il rend hommage à des styles tels que l’amapiano, le bouyon, le funk brésilien, la grime ou la UK funky dans ses sets oscillant de préférence entre 130 et 150 bpm. Co-fondateur et organisateur de nombreuses free parties avec le collectif Moon Squad, fondateur de Commune De Nuit et porteur du projet Club Coop, il défend en outre une vision engagée de la fête : libre, diversifiée et accessible.

Collectif Moon Squad (Marseille, France)

Né en 2018 le collectif de DJs marseillais Moon Squad s’est fondé avec la volonté d’organiser des free party avec une proposition musicale alternative à la techno. Dancehall, baile funk, hip hop, UK funky, grime, neo perreo, footwork sont au programme des soirées.

_____________________________________________________________

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur