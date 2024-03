THE ECHO Festival: HTRK Théâtre de l’Œuvre Marseille, samedi 1 juin 2024.

THE ECHO Festival: HTRK ♫♫♫ Samedi 1 juin, 21h00 Théâtre de l’Œuvre 13€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T21:00:00+02:00 – 2024-06-01T23:30:00+02:00

Fin : 2024-06-01T21:00:00+02:00 – 2024-06-01T23:30:00+02:00

THE ECHO

La Responsabilité des Rêves (gestionnaire de l’Espace Julien) et les tourneurs Limitrophe Production et Vedettes unissent leurs forces pour donner vie à The Echo, nouveau festival célébrant les musiques curieuses et inventives. A la croisée du rock, de l’électro, de l’expérimental, du post-punk, du classique, le festival se propagera sur Marseille du 31 mai au 2 juin.

HTRK

Formé en 2003 en Australie et basé à Londres depuis 2007, HTRK (Hate Rock) a connu de nombreuses mutations. Celle du trio au duo après le décès tragique d’un de ses membres fondateurs en 2010, et celle de leur formule sonore, évoluant d’une musique électronique flirtant avec l’indus vers la dub-pop, et enfin une dream-pop sombre. ‘Diamant noir de l’indie-pop’ (Les Inrocks) HTRK s’aventure depuis quelques albums vers des arrangements pop plus squelettiques entre complaintes mélancoliques et balades downtempo, sans jamais perdre sa profondeur.

HTRK – Kiss Kiss and Rhinestones : www.youtube.com/watch?v=AMzxM4Y6rC0

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Théâtre de l’Œuvre 1 Rue Mission de France, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.espace-julien.com/ »}] [{« data »: {« author »: « HTRK », « cache_age »: 86400, « description »: « HTRK – Kiss Kiss and Rhinestones (Official) n- originally premiered on psychic9to5club instagram – nStarring: Jonnine Standish & Nigel Yang nDirected by Nathan CorbinnAnimation by Aaron AndersonnLips OJ San Felipe nFilm, edit, titles by NC nStunts: Jason Powers & Ben Mortimer », « type »: « video », « title »: « HTRK – Kiss Kiss and Rhinestones (Official) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/AMzxM4Y6rC0/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=AMzxM4Y6rC0 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCzY6kSkMsg5Cgy88hHBG_vg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « http://www.youtube.com/watch?v=AMzxM4Y6rC0 »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]