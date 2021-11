Nantes Théâtre Francine Vasse Loire-Atlantique, Nantes The Ebony Roots, gospel singers Théâtre Francine Vasse Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

The Ebony Roots, gospel singers Théâtre Francine Vasse, 17 décembre 2021, Nantes. 2021-12-17

Horaire : 20:30

Gratuit : non 5 € / 10 € Billetterie : helloasso.com Des “worksongs” des esclaves, aux “freedom songs” de la lutte pour les droits civiques, The Ebony Roots racontent l’histoire de leur rencontre et de leurs différences. Sur les chemins du Gospel, du Blues et de la Soul, le groupe revisite le répertoire des Soul Stirrers, du Golden Gate Quartet, ou encore des Blind Boys of Alabama. en 1ère partie : le chanteur réunionnais « Gitan Le Pêcheur » Organisé par l’association Hetsika Théâtre Francine Vasse adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville Théâtre Francine Vasse

