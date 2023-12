The Drama Kings • Purple Sun / Supersonic (Free entry) SUPERSONIC Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Cette soirée plaira aux fans de… The Cramps, Pink Floyd, The Stooges THE DRAMA KINGS (22h30) (Garage psych – Paris, FR) The Drama Kings, trio parisien fondé en 2018, envoutent leur publique à travers un son mystico-garageux-psyché qui leur est propre avec une touche de fuzz. Ce caverneux cabinet de curiosité est un labyrinthe riche de textures et d’influences 60s qui se superposent en lignes de guitares abrasives pour laisser place à un étrange mix de titres envoûtants et féeriques comme sur leur EP, « Batcave » et « Toxic World ». FFO / Si vous aimez : The Cramps, Pink Floyd, The Stooges https://thedramakings.bandcamp.com/ PURPLE SUN (20h30) (Hard rock – Paris, FR) Inspirés par le Rock et Hard Rock des 70’s, ils produisent un groove puissant et mélodique. Fidèles à leurs racines rock le trio est attaché au son Live et à ses aléas. https://open.spotify.com/…/artist/6EN8jtEuPMkUZMmHAT7VKD La suite de la programmation arrive très vite ! ——————————— Vendredi 29 Décembre 2023 Entrée gratuite • Ouverture des portes à 19h00 • Happy Hour de 19h à 20h • Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr ——————————— SUPERSONIC 9 rue Biscornet, 75012 Paris Métro Bastille (sortie rue de lyon) SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://fb.me/e/4X17d0L2R https://fb.me/e/4X17d0L2R

The Drama Kings • Purple Sun / Supersonic (Free entry) Détails Heure : 19:00 Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75012 Lieu SUPERSONIC Adresse 9 Rue Biscornet Ville Paris Departement Paris Lieu Ville SUPERSONIC Paris latitude longitude 48.8502469839762,2.36970702296574

