The Doug LA GARE DE COUSTELLET, 9 février 2023, MAUBEC.

The Doug LA GARE DE COUSTELLET. Un spectacle à la date du 2023-02-09 à 20:00 (2023-02-09 au ). Tarif : 10.0 à 10.0 euros.

Premières parties triomphales de Eddy De Pretto et Gaëtan Roussel, présence sur de gros festivals comme le FNAC Live à Paris, l’été de The Doug a confirmé sur scène les prouesses affichées par son premier EP apparu en mai dernier. On se les était prises en pleine tronche ces cinq titres rageurs à la déprime jouissive avec comme point d’orgue le manifeste “Jeune The Doug”, son clip à l’esthétisme “white-trash” et sa guest-star improbable, Gilbert le bouc.

LA GARE DE COUSTELLET MAUBEC 105 QUAI DES ENTREPRISES Vaucluse

