THE DOUG Makeda Marseille, jeudi 12 décembre 2024.

THE DOUG ♫RAP HIP-HOP♫ Jeudi 12 décembre, 20h30 Makeda 16 / 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-12-12T20:30:00+01:00 – 2024-12-12T23:00:00+01:00

Fin : 2024-12-12T20:30:00+01:00 – 2024-12-12T23:00:00+01:00

Entre audace et authenticité, le chanteur clermontois dévoile un univers singulier en français. Le cri gouailleur d’un enfant de notre époque. Aussi belle que désespérée, aussi violente que câline, aussi sombre que lumineuse, aussi égoïste que partageuse.

L’œuvre intime d’un jeune homme de 22 ans, qui a trouvé son pseudo @thedoug_edn sur les bancs d’un collège de Clermont-Ferrand, sa ville : “Le prof d’anglais voulait que l’on ait des prénoms anglais pendant les cours. Mon frère connaissait un écossais qui s’appelait Douglas. Ça ne me semblait pas commun et je l’ai adopté”.

Qui mute au lycée en The Doug, lorsqu’il s’agit de dénicher un alias pour porter son projet rap. Pourtant, le premier coup cœur de Jules, son vrai prénom, n’est pas à chercher du côté du hip-hop, mais bien vers les activistes métal de System of the Down pour lequel il a longtemps éprouvé une “fascination monomaniaque”. Plus tard, quand arrive l’adolescence, débarquent dans ses playlists The Strokes, Linkin’ Park, Prodigy, REM et surtout Gorillaz qu’il place toujours au panthéon de ses grandes références musicales. Puis c’est la rencontre, inévitable, pour l’enfant de ce siècle, au lycée avec le rap qui lui fournit ses premiers textes et ses premières chansons. Mais contrairement à ses camarades qui se contentent de plaquer leur flow sur des beats choppés vite fait sur internet, The Doug possède une méthode bien à lui : “Pour moi, c’était plus facile d’imaginer une boucle avec ma guitare, de la lancer, et après d’écrire les paroles.” Pendant quelque temps en anglais puis rapidement en français. “Une bonne façon de trouver les mots justes pour exprimer ce que je veux. Cela permet de toucher les gens plus simplement. Mon but c’est de les déstabiliser, de les saisir aux tripes, c’est plus évident en français.”

Premières parties triomphales de Eddy De Pretto et Gaëtan Roussel, présence sur de gros festivals comme le FNAC Live à Paris, l’été de The Doug a confirmé sur scène les prouesses affichées par son premier EP apparu en mai dernier. On se les était prises en pleine tronche ces cinq titres rageurs à la déprime jouissive avec comme point d’orgue le manifeste “Jeune The Doug”, son clip à l’esthétisme “white-trash” et sa guest-star improbable, Gilbert le bouc.

« BOOMERANG » : https://youtu.be/9BqHl19z3ss?si=PXfx8LGivorA0f6l

CB NON ACCEPTÉE À L’ENTRÉE

Ouverture des portes : 20h00

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.espace-julien.com/agenda/727-the-doug »}] [{« data »: {« author »: « TheDougVEVO », « cache_age »: 86400, « description »: « u00abu00a0boomerangu00a0u00bb – Nouveau single disponible nu00c9couter ici : https://TheDoug.lnk.to/BoomerangnnSuivez the doug : nInstagram : https://www.instagram.com/thedoug_edn/nFacebook : https://www.facebook.com/jeunethedoug/nnDirector : KARIM COPPOLAnDirector of Photography : ENRIQUE VILLALUENGAnMovement Director : VALENTIN BEAUFILSnStylist : PAU AVIAnSet Designer : CLARA LASAGNAnArt Director : GABIN DUCOURANTnn1st Director Assistant : LAETITIA HUGUESn2nd Director Assistant : RYAN PELLEGRINIn1st Director of Photography Assistant : HENRI COSSONnProduction : VISORE LABnExecutive Producer : KARIM COPPOLAnProduction Coordinator : GIULIA GUERREROn1st Production Assistant : LOGAN LAHIANYn2nd Production Assistant : MICHAELA FRANKEnCamera Operator : SIMON KLOSTERMAIERnGaffer : MATu00c9O COLZInBest Boy : DANIEL MONNEAUn1st Camera Assistant : AMBRE RUIZn2nd Camera Assistant : FELIPE VASQUEZn1st Set Design Assistant : MATHIAS GOEMANnnArtist : THE DOUGnTalent : MAYA LE BARSnTalent : CASPER TVETERAAS HAUGEnTalent : RADOMIR KONSTANTINOVnTalent : ANOUCHKA MANCIETnnHair Stvlist : MARY KENDALLnMake-Up Artist : SIMONA AVRAMOVAn1st Assistant Styling : TOMMASO PALAMINn2nd Assistant Styling : GINA NORWITZnn1st Editor : u00c9MILIEN LASSANCEn2nd Editor : ALEXANDRE PETROPAVLOVSKYnColorist : BENOIT ROBERTnPhotographer : KAJ LEHNERnMusic Record Label : ISLAND DEF JAM / UNIVERSAL MUSIC FRANCEnArtist Management : EDN ProductionsnWardrobe : ACNE STUDIOS, ASICS, COMMISSION, COURREGES, D’HEYGERE, ETUDES, GMBH,nJUSTINE CLENQUET YPROJECTnSpecial Thanks : PRIMA TALENTS, SECOND NAMEnnLyrics : nnCu2019est moi le boomerang qui revient apru00e8s les premiers tu me manques, combien du2019appels manquu00e9s pour tomber facilement, une fois distante ju2019voulais rayer mon existence, tu mu2019as recontactu00e9nCu2019est nous les frisbees, on su2019envoie en lu2019air moi et mon whisky, ju2019tourne en rond dans la rue ton image que ju2019esquive, cu2019est mon estime de moi que ju2019ai perdu dans lu2019vestige de nos derniu00e8res foisnJu2019ai ramassu00e9 une derniu00e8re fois ma tu00eate, ju2019ai recollu00e9 le verre, ju2019ai recollu00e9 le verre Je me relu00e8ve et je retombe encorenComme les paroles en lu2019air que tu ru00e9pu00e8tes encore, et on repart en guerre pour su2019aimer u00e0 la mortnCombien de derniu00e8res danses, su2019u00e9teindre u00e0 petit feu, lu2019illusion recommence et moi je ferme les yeux, nnDans lu2019oeil de cyclone, ju2019repeins tout en noir comme un Rolling stone, derniu00e8re winston, ju2019attends le coup du Klaxon, quu2019le tu00e9lu00e9phone sonne et que tu mu2019attendes en bas, alors quu2019je sais tru00e8s bien quu2019il nu2019y aura personnenCu2019est moi le marteau, le front sur lu2019bu00e9ton armu00e9, qui fait couler la peinture sur les murs en biaisnJu2019veux simplement que tu sortes de lu00e0, simplement que tu sortes de lu00e0nJu2019ai ramassu00e9 une derniu00e8re fois ma tu00eate, ju2019ai recollu00e9 le verre, ju2019ai recollu00e9 le verre Je me relu00e8ve et je retombe encorenComme les paroles en lu2019air que tu ru00e9pu00e8tes encore, et on repart en guerre pour su2019aimer u00e0 la mortnCombien de derniu00e8res danses, su2019u00e9teindre u00e0 petit feu, lu2019illusion recommence et moi je ferme les yeuxnComme un avion en papier, que lu2019on envoie face au vent, que lu2019on nu2019ramasse plus Si mon coeur est en acier, cu2019est quu2019on a shootu00e9 dedansnnnComme les paroles en lu2019air que tu ru00e9pu00e8tes encore, et on repart en guerre pour su2019aimer u00e0 la mortnCombien de derniu00e8res danses, su2019u00e9teindre u00e0 petit feu, lu2019illusion recommence et moi je ferme les yeuxn n_n#thedoug #ru00e9parernnhttp://vevo.ly/IX2sd7 », « type »: « video », « title »: « The Doug – Boomerang », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/9BqHl19z3ss/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=9BqHl19z3ss », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCgOynXcatGdeoNiEiskdAVA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/9BqHl19z3ss?si=PXfx8LGivorA0f6l »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]