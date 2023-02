The Doug LA PETITE COOPE(COOPERATIVE DE MAI), 11 mai 2023, CLERMONT FERRAND.

The Doug LA PETITE COOPE(COOPERATIVE DE MAI). Un spectacle à la date du 2023-05-11 à 20:00 (2023-02-09 au ). Tarif : 16.8 à 16.8 euros.

Premières parties triomphales de Eddy De Pretto et Gaëtan Roussel, présence sur de gros festivals comme le FNAC Live à Paris, l’été de The Doug a confirmé sur scène les prouesses affichées par son premier EP apparu en mai dernier. On se les était prises en pleine tronche ces cinq titres rageurs à la déprime jouissive avec comme point d’orgue le manifeste “Jeune The Doug”, son clip à l’esthétisme “white-trash” et sa guest-star improbable, Gilbert le bouc.

LA PETITE COOPE(COOPERATIVE DE MAI) CLERMONT FERRAND RUE SERGE GAINSBOURG Puy-de-Dme

