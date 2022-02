THE DOORS IN CONCERT Tribute THE DOORS 19 Rue des Jardins,68000 Colmar,France

THE DOORS IN CONCERT Tribute THE DOORS 19 Rue des Jardins,68000 Colmar,France, 25 février 2022, . THE DOORS IN CONCERT Tribute THE DOORS

19 Rue des Jardins, 68000 Colmar, France, le vendredi 25 février à 20:00 Remontez dans les années 60 avec THE DOORS IN CONCERT qui rend hommage au légendaire groupe de rock psychédélique THE D 19 Rue des Jardins,68000 Colmar,France 19 Rue des Jardins, 68000 Colmar, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-25T20:00:00 2022-02-25T23:55:00

Détails Autres Lieu 19 Rue des Jardins,68000 Colmar,France Adresse 19 Rue des Jardins, 68000 Colmar, France lieuville 19 Rue des Jardins,68000 Colmar,France

19 Rue des Jardins,68000 Colmar,France https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//