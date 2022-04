The Doodo Les Disquaires Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

The Doodo Les Disquaires, 10 juin 2022, Paris. L’esprit The Doodo c’est? Funky!

Date et horaire exacts : Le vendredi 10 juin 2022

de 20h00 à 22h00

gratuit The Doodo On est toujours 9, on est toujours funky et on vient toujours aux Disquaires pour retrouver une ambiance de feu ! T’es toujours fan ? T’as toujours envie de t’ambiancer le vendredi soir ? T’es toujours partant pour une bonne soirée aux Disquaires ? Alors vendredi 24 mai, les planètes vont s’aligner ! On a prévu nos meilleurs tubes et on te promet même un petit peu de HEADBANG !! Be there ! Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers Paris 75011

8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m) 76 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Contact : https://fb.me/e/1oBPqFd1r

The Doodo

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Les Disquaires Adresse 6 Rue des Taillandiers Ville Paris lieuville Les Disquaires Paris Departement Paris

Les Disquaires Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

The Doodo Les Disquaires 2022-06-10 was last modified: by The Doodo Les Disquaires Les Disquaires 10 juin 2022 Les Disquaires Paris Paris

Paris Paris