The Dome of Vilnius Castles Vilnius Vilnius Catégories d’Évènement: Vilnius

Vilnius city municipality The Dome of Vilnius Castles Vilnius, 3 juin 2023, Vilnius. Samedi 3 juin, 10h00 The Dome of Vilnius Castles The Dome of Vilnius Castles Barboros Radvilaites g. 2, Vilnius Vilnius 01403 Old Town Vilnius city municipality Vilnius County +37069876594 https://goo.gl/maps/TtXhJKNyKiQfkCRQ6 https://www.facebook.com/VilniusCastles [{« type »: « email », « value »: « vilniauspilys@gmail.com »}] [{« link »: « https://forms.gle/ke25T9KgjwRKVdL68 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T09:00:00+02:00 – 2023-06-03T11:00:00+02:00

2023-06-03T09:00:00+02:00 – 2023-06-03T11:00:00+02:00 ©The Directorate Of The State Cultural Reserve Of Vilnius Castles Détails Catégories d’Évènement: Vilnius, Vilnius city municipality Autres Lieu The Dome of Vilnius Castles Adresse Barboros Radvilaites g. 2, Vilnius Ville Vilnius Departement Vilnius city municipality Lieu Ville The Dome of Vilnius Castles Vilnius

The Dome of Vilnius Castles Vilnius Vilnius city municipality https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vilnius/

The Dome of Vilnius Castles Vilnius 2023-06-03 was last modified: by The Dome of Vilnius Castles Vilnius The Dome of Vilnius Castles Vilnius 3 juin 2023