THE DISCOVERY OF PASSION – ENSEMBLE 1700 Sablé-sur-Sarthe, 28 août 2021-28 août 2021, Sablé-sur-Sarthe.

Sablé-sur-Sarthe Sarthe

EUR Ce concert réunit deux personnalités qui font l’actualité baroque du moment : Dorothee Oberlinger, flûtiste et cheffe de l’Ensemble 1700, et Dmitry Sinkovsky, violoniste et chanteur, qui se démarque dans le monde baroque avec cette double compétence, rare et spectaculaire. Le programme s’articule autour d’un fil rouge : l’évolution, au tournant des XVIe et XVIIe siècles, vers un style musical nouveau, théâtral et passionné, qui marque l’avènement de l’opéra et de la sonate, annonçant ainsi la modernité. Une anthologie de pièces italiennes vocales et instrumentales illustre magnifiquement ce règne de la rhétorique et de l’affect sur la musique. En contrepoint, se glisse dans le programme une pièce contemporaine tout aussi éloquente, spécialement commandée en 2018 pour nos deux interprètes, à l’évidente et réjouissante complicité.

DISTRIBUTION

ENSEMBLE 1700

Direction Dorothee Oberlinger

Dorothee Oberlinger flûte

Dmitry Sinkovsky violon,contre-ténor

Marco Testori violoncelle

Luca Pianca luth, guitare

Peter Kofler orgue, clavecin

dernière mise à jour : 2021-05-26 par