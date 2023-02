The Dire Straits Experience ARENA, 17 novembre 2023, REIMS.

The Dire Straits Experience ARENA. Un spectacle à la date du 2023-11-17 à 20:00 (2023-11-17 au ). Tarif : 41.0 à 74.0 euros.

GERARD DROUOT PRODUCTIONS (L-R-21-11645/13065) et ART SCENIQUE présentent THE DIRE STRAITS EXPERIENCEThe Dire Straits Experience, c’est les reprises des plus grands hits de Dire Straits avec Chris White sur scène, membre du groupe originel.Plus de vingt ans après la dissolution du groupe, The Dire Straits Experience refait vivre son âme ! Il ne s’agit en effet pas d’un simple hommage, Chris White fait partie des musiciens présents sur scène. Avec des tubes tels que Sultans of swing, Money for nothing et Private investigations, The Dire Straits Experience relève le défi de transmettre le virus Dire Straits aux générations futures.Réservations P.M.R. : 02 32 18 64 83 THE DIRE STRAITS EXPERIENCE

