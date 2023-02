The Dire Straits Experience – Concert 140 boulevard de Plymouth Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistere The Dire Straits Experience, c’est les reprises des plus grands hits de Dire Straits avec Chris White sur scène, membre du groupe originel. Plus de vingt ans après la dissolution du groupe, The Dire Straits Experience refait vivre son âme ! Il ne s’agit en effet pas d’un simple hommage, Chris White fait partie des musiciens présents sur scène. Avec des tubes tels que Sultans of swing, Money for nothing et Private investigations, The Dire Straits Experience relève le défi de transmettre le virus Dire Straits aux générations futures. Catégorie 1 (assis numéroté) 74€

Catégorie 2 (assis numéroté) 57€50

Catégorie 3 (assis numérté) 41€ Pour ce spectacle les portes de Brest Arena ouvriront au public 18h30* (Entrée côté Tram). Le début du concert est prévu à 20h. Réservation PMR au 02 29 00 74 33. +33 2 29 00 74 30 https://brest-arena.com/fr/billetterie/dire-straits-experience 140 boulevard de Plymouth 140 Boulevard de Plymouth Brest

