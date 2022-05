The Devils, 22 mai 2022, .

The Devils

2022-05-22 – 2022-05-22

6 7 Punk, Rock / Italie



Elégamment choquants bellement provoquants, The Devils restent fidèles à leur inspiration première, le Ken Russel de 1971 et son chef d’œuvre éponyme, non seulement en empruntant son nom mais également en transposant sa splendeur cinématique et orgiaque dans leur musique. Le duo rock n’roll composé par Gianni Vessella (voix, guitare) et Erika Tolado (voix, batterie), fut formé à Naples, en Italie, en 2015. Héritiers musicaux et stylistiques de Lux Interior et de Poison Ivy, le duo vit le rock dans sa forme la plus primitive, le dépouille pour mieux l’habiller du sexy du garage-punk et l’affiche dans une forme aussi brute que distillée : celle de la célébration du nihilisme et d’un érotisme audacieux. (src: Europavox)

Retrouvez The Devils au Molotov.

dernière mise à jour : 2022-04-21 par