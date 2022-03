THE DEAD SOUTH + ELLIOT BROOD Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

THE DEAD SOUTH + ELLIOT BROOD
LE METRONUM 2 Rond-Point Madame de Mondonville Toulouse

2022-04-19 20:00:00 – 2022-04-19 23:00:00
LE METRONUM 2 Rond-Point Madame de Mondonville

25 EUR 25 29
The dead South est composé de quatre musiciens issus du milieu grunge et métal, ils ont la réputation d'être des bêtes de scène aux prestations hautement énergiques avec un chanteur à la voix burinée et l'autre, haut perchée. Bluegrass

THE DEAD SOUTH semble tout droit sorti de la Ruée vers l’or et du terroir américain : chemises blanches, bretelles noires, chapeaux.

ELLIOT BROOD en première partie.

