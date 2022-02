THE DEAD SOUTH + ELLIOT BROOD Le Metronum, 19 avril 2022, Toulouse.

THE DEAD SOUTH + ELLIOT BROOD

Le Metronum, le mardi 19 avril à 20:00

**THE DEAD SOUTH** **+ ELLIOTT BROOD EN PREMIERE PARTIE** **REPORTÉ AU 19.04.2022** **LE METRONUM, TOULOUSE** **⚠️ INFO REPORT ⚠️** **Suite à la situation sanitaire actuelle, le spectacle du 19 avril 2021** **est contraint d’être reporté au : mardi 19 avril 2022 au Metronum, Toulouse à 20h. Les billets initialement achetés pour le 17/05/20 et 19/04/21 restent valables sans aucune démarche de votre part. Remboursements : nous vous invitons à prendre contact avec votre point de vente avant le 20/04/2021.** **–** THE DEAD SOUTH ————– _[Bluegrass]_ [The Dead South](https://www.facebook.com/thedeadsouth/) semble tout droit sorti de la Ruée vers l’or et du terroir américain : chemises blanches, bretelles noires, chapeaux. Composé de quatre musiciens issus du milieu grunge et métal, ils ont la réputation d’être des bêtes de scène aux prestations hautement énergiques avec un chanteur à la voix burinée et l’autre, haut perchée. Ils ont sorti trois albums avant de débarquer en France avec un Trianon complet en avril 2019. Leur précédent album, « Illusion & Doubt », a été classé n°2 sur Bluegrass US Billboards et a remporté le Meilleur Album Saskatchewan de 2016. Leur nouvel album « Sugar and Joy » est sorti en octobre 2019. [https://www.youtube.com/watch?v=4cD85l48QOg&feature=emb_title](https://www.youtube.com/watch?v=4cD85l48QOg&feature=emb_title) ELLIOTT BROOD ————- _[Première partie]_ Site officiel : [[https://www.elliottbrood.com/](https://www.elliottbrood.com/)](https://www.elliottbrood.com/) Facebook : [[https://www.facebook.com/ElliottBROOD/](https://www.facebook.com/ElliottBROOD/)](https://www.facebook.com/ElliottBROOD/) Instagram : [[https://www.instagram.com/elliottbrood/](https://www.instagram.com/elliottbrood/)](https://www.instagram.com/elliottbrood/) [https://www.youtube.com/watch?v=C_6l51vd_bU](https://www.youtube.com/watch?v=C_6l51vd_bU) — Billetterie : [https://spectacles.bleucitron.net/reserver/the-dead-south/182](https://spectacles.bleucitron.net/reserver/the-dead-south/182) Evénement Facebook : [[https://www.facebook.com/events/465784844086477/](https://www.facebook.com/events/465784844086477/)](https://www.facebook.com/events/465784844086477/) Tarif : **25€ / 27€ / 29€** _Nous sommes ravi·e·s de vous accueillir au Metronum et avons pour cela adapté nos conditions d’accueil en respectant les consignes d’hygiène et de sécurité en vigueur._

