THE DARKSIDE TRIBUTE TO PINK FLOYD – THE DARKSIDE CONFLUENCE SPECTACLES Avignon, samedi 26 octobre 2024.

THE DARKSIDE TRIBUTE TO PINK FLOYD26 Octobre 2024Voilà 15 ans que les 9 musiciens rendent hommage au groupe de légende.« Nous sommes entrés dans la musique des Pink Floyd par une porte commune : la passion.Le parcours musical de chacun d’entre nous, ainsi que nos influences, nous ont amené naturellement vers ce répertoire légendaire.Cette musique est devenue la nôtre. Nous l’explorons à chaque répétition comme une terre inconnue. Nous ne cherchons pas à copier à la note près, ni faire d’imitation. Nous voulons juste entrer dans l’âme du groupe, dans l’essence même de ce qui fait la singularité des Pink Floyd. »Line-up (9 musiciens 2 techniciens attitrés)Chant lead et guitare : JACQUES MALBERTI Guitare lead : ALEXANDRE GEUSClaviers : FREDERIC AUGUGLIAROBasse : JEAN-MARC HAROUTIOUNIANBatterie : FRANCK MARTIN Saxophone : LAURENT BRICLOTChoeurs : JOELLE SAVINIENChoeurs : EMMANUELLE CORChoeurs : CORINNE CUTILLASIngé son : NICOLAS BEDENEIngé light : CEDRIC ROBIOLLE

Tarif : 25.00 – 35.00 euros.

Début : 2024-10-26 à 20:00

CONFLUENCE SPECTACLES PLACE DE L’EUROPE 84000 Avignon 84