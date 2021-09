La Ciotat La Chaudronnerie Bouches-du-Rhône, La Ciotat THE DARKSIDE La Chaudronnerie La Ciotat Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

The Darkside détient la clé qui lui donne accès à l’univers du Floyd. “Nous sommes entrés dans la musique des Pink Floyd par une porte commune : la passion. Le parcours musical de chacun d’entre nous, ainsi que nos influences, nous ont amené naturellement vers ce répertoire légendaire. Cette musique est devenue la nôtre. Nous l’explorons à chaque répétition comme une terre inconnue. Nous ne cherchons pas à copier à la note près, ni faire d’imitation. Nous voulons juste entrer dans l’âme du groupe, dans l’essence même de ce qui fait la singularité des Pink Floyd.”

A partir de 35€

2022-03-05T20:00:00 2022-03-05T22:30:00

