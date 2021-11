Toulouse Metronum Haute-Garonne, Toulouse The Darkness – MOTORHEART Tour 2022 Metronum Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

The Darkness – MOTORHEART Tour 2022

Metronum, le samedi 15 janvier 2022 à 20:00

**The Darkness – MOTORHEART Tour 2022 ** Les hommes bien, tout comme la tumescence spontanée et intempestive, sont difficiles à maîtriser. L’histoire de The Darkness c’est l’histoire de quelques hommes bien, de grands hommes qui, contre toute attente, ont remporté une victoire du rock’n’roll et ont ensuite réussi à arracher une défaite temporaire des mâchoires de cette victoire pour se relever à nouveau, comme cette affliction mentionnée précédemment, et récupérer cette victoire, encore une fois. ### Plus d’infos [Site du Metronum ](https://metronum.toulouse.fr/fr_FR/agenda?oaq%5Buid%5D=62646053) //www.youtube.com/embed/DOQpQKIrpe4 ### ![]() ### Infos pratiques * Samedi 15 janvier 2022 de 20h à 23h * [Pass sanitaire obligatoire](https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil)

Tarif : 28€

Culture Metronum 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

2022-01-15T20:00:00 2022-01-15T22:59:00

2022-01-15T20:00:00 2022-01-15T22:59:00

