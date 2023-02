The Dante Project – Palais Garnier, Paris PALAIS GARNIER, 3 mai 2023, PARIS.

The Dante Project – Palais Garnier, Paris PALAIS GARNIER. Un spectacle à la date du 2023-05-03 au 2023-05-31 19:30. Tarif : 112.0 à 129.0 euros.

2H45 avec 2 entractes EN QUELQUES MOTS : Créé à Londres en décembre 2021, The Dante Project fait aujourd’hui son entrée au répertoire de l’Opéra national de Paris. Sur une partition orchestrale très colorée de Thomas Adès, le chorégraphe britannique Wayne McGregor propose un ballet en trois actes qui s’inspire des paysages tour à tour glaçants et solaires de La Divine Comédie. Écrit au XIVe siècle par Dante, ce poème fondateur de la langue italienne raconte un périple initiatique à travers l’Enfer, le Purgatoire et le Paradis. Donnant vie par la danse à cet imaginaire chrétien du Moyen Âge, dans lequel une jeune femme, Béatrice, incarne une promesse d’amour et d’espoir, McGregor reconstruit un arc narratif qui entraîne les spectateurs dans un cheminement continu, où les sons, les gestes et les lumières forment la matière d’une mystérieuse et changeante constellation.The Dante ProjectEntrée au répertoireBallet en trois actesD’après Dante Alighieri, La Divine Comédie Musique :Thomas Adès – (1971)Direction musicale :Gustavo Dudamel – (3, 4, 5, 6 mai 2023), Thomas AdèsChorégraphie : Wayne McGregorLes Étoiles, les Premières Danseuses, les Premiers Danseurs et le Corps de Ballet de l’OpéraOrchestre et Chœurs de l’Opéra national de Paris Ballet de l’Opéra national de Paris, Dante Alighieri, Orchestre et Choeur de l’Opéra National de Paris, Wayne McGregor, Gustavo Dudamel Gustavo Dudamel, SAISON OPERA EUR112.0 112.0 euros

Votre billet est ici

PALAIS GARNIER PARIS Place de l’Opéra 75009

2H45 avec 2 entractes

EN QUELQUES MOTS :

Créé à Londres en décembre 2021, The Dante Project fait aujourd’hui son entrée au répertoire de l’Opéra national de Paris. Sur une partition orchestrale très colorée de Thomas Adès, le chorégraphe britannique Wayne McGregor propose un ballet en trois actes qui s’inspire des paysages tour à tour glaçants et solaires de La Divine Comédie. Écrit au XIVe siècle par Dante, ce poème fondateur de la langue italienne raconte un périple initiatique à travers l’Enfer, le Purgatoire et le Paradis. Donnant vie par la danse à cet imaginaire chrétien du Moyen Âge, dans lequel une jeune femme, Béatrice, incarne une promesse d’amour et d’espoir, McGregor reconstruit un arc narratif qui entraîne les spectateurs dans un cheminement continu, où les sons, les gestes et les lumières forment la matière d’une mystérieuse et changeante constellation.

The Dante Project

Entrée au répertoire

Ballet en trois actes

D’après Dante Alighieri, La Divine Comédie

Musique :Thomas Adès – (1971)

Direction musicale :Gustavo Dudamel – (3, 4, 5, 6 mai 2023), Thomas Adès

Chorégraphie : Wayne McGregor

Les Étoiles, les Premières Danseuses, les Premiers Danseurs et le Corps de Ballet de l’Opéra

Orchestre et Chœurs de l’Opéra national de Paris

.2023-05-31.

Votre billet est ici