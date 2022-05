Thé dansant Vergt-de-Biron Vergt-de-Biron Catégories d’évènement: Dordogne

Thé dansant Salle des fêtes. Le Bourg Vergt-de-Biron

2022-06-06 14:30:00

Vergt-de-Biron Dordogne Vergt-de-Biron Animation assurée par l’orchestre Serge Tinelli. nPâtisseries offertes. Animation assurée par l’orchestre Serge Tinelli. nPâtisseries offertes. +33 5 53 63 14 12 Animation assurée par l’orchestre Serge Tinelli. nPâtisseries offertes. @pixabay

