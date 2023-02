Thé dansant Varennes-Changy Varennes-Changy Catégories d’Évènement: Loiret

VARENNES CHANGY

Thé dansant, 2 mars 2023, Varennes-Changy Varennes-Changy. Thé dansant 52-64 Rue du Moulinet Varennes-Changy Loiret

2023-03-02 – 2023-03-02 Varennes-Changy

Loiret Varennes-Changy Thé dansant animé par l’orchestre de JF Carcagno, organisé par le Club de Loisirs Varennois à la salle Escale. Thé dansant clubdeloisirsvarennois@gmail.com Club Loisirs Varennois

Varennes-Changy

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, VARENNES CHANGY Autres Lieu Varennes-Changy Adresse 52-64 Rue du Moulinet Varennes-Changy Loiret Ville Varennes-Changy Varennes-Changy lieuville Varennes-Changy Departement Loiret

Varennes-Changy Varennes-Changy Varennes-Changy Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/varennes-changy-varennes-changy/

Thé dansant 2023-03-02 was last modified: by Thé dansant Varennes-Changy 2 mars 2023 52-64 Rue du Moulinet Varennes-Changy Loiret Loiret Varennes-Changy Varennes-Changy, Loiret

Varennes-Changy Varennes-Changy Loiret