Vagney Vosges Vagney Vosges 10 EUR Thé dansant organisé par le Comité des Fêtes de Vagney ; animé par Cyrille Renaut et son orchestre. Beignets de carnaval offerts. Application des règles sanitaires en vigueur. +33 6 51 22 23 10 Cyrille Renaut

