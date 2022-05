Thé dansant Trimbach Trimbach Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Trimbach

Thé dansant Trimbach, 9 octobre 2022, Trimbach. Thé dansant Trimbach

2022-10-09 15:00:00 – 2022-10-09 20:00:00

Trimbach Bas-Rhin Trimbach EUR L’orchestre ”Gil & Luc” saura faire danser les amateurs de danse le temps d’une après midi, sur des airs de valses, madisons, cha-cha-cha….

L’ASL de Trimbach sera aux petits soins avec buvette et petite restauration. L’orchestre ”Gil & Luc” saura faire danser les amateurs de danse le temps d’une après midi, sur des airs de valses, de madisons, de cha-cha-cha….

L’ASL de Trimbach sera aux petits soins avec buvette et petite restauration. +33 3 88 94 76 85 L’orchestre ”Gil & Luc” saura faire danser les amateurs de danse le temps d’une après midi, sur des airs de valses, madisons, cha-cha-cha….

L’ASL de Trimbach sera aux petits soins avec buvette et petite restauration. Trimbach

dernière mise à jour : 2022-04-28 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Trimbach Autres Lieu Trimbach Adresse Ville Trimbach lieuville Trimbach Departement Bas-Rhin

Trimbach Trimbach Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/trimbach/

Thé dansant Trimbach 2022-10-09 was last modified: by Thé dansant Trimbach Trimbach 9 octobre 2022 Bas-Rhin Trimbach

Trimbach Bas-Rhin