Audenge Audenge Audenge, Gironde Thé dansant sénior Audenge Audenge Catégories d’évènement: Audenge

Gironde

Thé dansant sénior Audenge, 1 octobre 2021, Audenge. Thé dansant sénior 2021-10-01 15:00:00 – 2021-10-01 17:00:00

Audenge Gironde Audenge La mairie d’Audenge organise un thé dansant spécial sénior le 1er octobre de 15h à 17h à la halle du marché. Animation musicale assurée par André Rambaud.

Le pass sanitaire est obligatoire.

Renseignements auprès de la mairie d’Audenge au 05 56 03 81 50 Maire d’Audenge dernière mise à jour : 2021-09-22 par

Détails Catégories d’évènement: Audenge, Gironde Autres Lieu Audenge Adresse Ville Audenge lieuville 44.68396#-1.01605